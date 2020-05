Johnny Depp: suo figlio Jack in giro con la fidanzata per Parigi (FOTO)

Johnny Depp non è l'unico componente della famiglia ad essere seguito dai paparazzi: il figlio Jack, infatti, è stato fotografato in giro per Parigi durante una passeggiata con la ragazza, Camilla Jansen, come si vede nelle foto pubblicate da Just Jared

Jack Depp, che ha da poco festeggiato il suo diciottesimo compleanno, come ha ricordato qualche settimana fa su Instagram la sorella Lily-Rose ("Il mio piccolo Jackie compie 18 anni... Il mio fratellino, il mio cuore, la mia anima, buon compleanno! Ti voglio così bene!" aveva scritto nel post celebrativo) si vede camminare tranquillamente per l strade della capitale francese, mano nella mano con la modella ventenne. Entrambi sfoggiano un look casual e confortevole, con lunghi pantaloni e maglietta a maniche corte (per lui) e canotta (per lei).

Intanto, Papà Johnny sta esplorando il suo lato più social, dopo essere recentemente approdato su Instagram, mostrando a tutti la sua arte.

Ma tra un paio di mesi, per Depp ripartirà la trafila legale del processo contro la ex-moglie Amber Heard, le cui ultime novità risalgono alla causa per diffazione intentata dall'attore di Pirati dei Caraibi contro il tabloid inglese The Sun.