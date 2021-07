Johnny Depp: esce il nuovo spot di Sauvage e i fan elogiano Dior (VIDEO)

Il video di un nuovo spot di Sauvage con Johnny Depp è stato caricato due giorni fa sul canale youtube di Dior e i fan hanno tempestato Twitter di post al fine di elogiare il brand per aver deciso di rimanere dalla parte dell'attore statunitense che, in seguito alle accuse di violenza mosse da Amber Heard, si è ritrovato in una situazione difficile con i magnati di Hollywood.

La star americana ha perso il suo ruolo nella serie di film Animali fantastici come diretta conseguenza del verdetto di un tribunale del Regno Unito che si è pronunciato contro Johnny nella sua azione legale contro l'ex moglie e il giornale The Sun. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, sembra che probabilmente l'attore non sarà più ingaggiato per interpretare il ruolo di Jack Sparrow nei capitoli futuri del franchise di Pirati dei Caraibi.

Tuttavia, in questa disordinata faida legale che ha causato molte polemiche online, il talentoso attore ha qualcosa che la sua ex fiamma non ha: innumerevoli legioni di fan che lo hanno supportato continuamente attraverso tutte le sue battaglie. Attualmente quei fan sono impegnati a lodare Dior per il loro coraggio che hanno mostrato nel decidere di sostenere l'attore con un nuovo spot di Sauvage.

Il video, intitolato "Sauvage - Game of Notes", è fondamentalmente una chiacchierata tra Depp e il profumiere François Demachy in una stanza scarsamente illuminata. I due artisti parlano delle loro ispirazioni e ad un certo punto del filmato l'attore strimpella la sua chitarra.