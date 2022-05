Johnny Depp: un sosia rivela di aver ricevuto più prenotazioni con l'inizio del processo contro Amber Heard

Un sosia di Jack Sparrow ha rivelato che la battaglia in tribunale di Johnny Depp con la sua ex moglie Amber Heard ha influenzato positivamente la sua carriera, anche se ha ricevuto meno inviti ad eventi aziendali perché le compagnie si preoccupano della loro "reputazione".

Parlando con Philip Schofield e Holly Willoughby durante un'intervista di This Morning, Simon Newton ha spiegato le ramificazioni del caso per quanto concerne la sua carriera. Il sosia, vestito come Capitan Jack nei Pirati dei Caraibi, ha ammesso di aver visto un aumento delle prenotazioni quando ha avuto inizio il processo.

"Il problema principale sono i grandi eventi aziendali in cui le persone sono preoccupate per la propria reputazione", ha affermato Simon, rivelando che viene ancora ingaggiato spesso per le feste private dei fan di Jack Sparrow perché loro, a differenza dei CEO, sono in grado di separare il personaggio dall'attore.

"Ricordo che quando è uscito il primo articolo sul The Sun, stavo recitando in un centro città da qualche parte e la gente ha iniziato ad insultarmi", ha dichiarato il sosia di Johnny Depp. "In realtà è molto semplice: tutte le persone che amano profondamente Jack Sparrow continueranno ad ingaggiarmi per interpretarlo."