Johnny Depp, la sorella di Amber Heard rivela: "L'ha colpita davanti a me"

Whitney Henriquez, la sorella minore di Amber Heard, ha affermato sotto giuramento che Johnny Depp avrebbe percosso Amber davanti ai suoi occhi dopo aver colpito anche lei: durante la sua testimonianza di ieri l'ex cognata dell'attore ha fatto una serie di dichiarazioni piuttosto pesanti sul suo conto.

La Henriquez ha descritto di aver assistito ad un litigio durante il quale Depp e la Heard si sarebbero urlati contro oscenità di ogni tipo; in seguito la star di Pirati dei Caraibi avrebbe colpito la Henriquez alla schiena al che la Heard lo avrebbe schiaffeggiato gridando: "Non picchiare mia sorella".

"Johnny aveva già afferrato Amber per i capelli con una mano e la stava picchiando ripetutamente in faccia con l'altra, l'ha fatto davanti a me", ha aggiunto la Henriquez. In seguito una guardia del corpo dell'attore ha separato la coppia e Whitney ha portato Amber nel suo appartamento.

La Henriquez ha concluso la sua testimonianza su Johnny Depp con le seguenti parole: "Quando beveva o si drogava si arrabbiava molto. Diceva cose davvero orribili ad Amber e a volte anche a me ad essere onesta. Mi accusò perfino di aver parlato segretamente con i media e di aver venduto loro delle storie."