Johnny Depp ha soggiornato al Ritz durante il processo, con cene a base di pollo alla parmigiana e vino rosso

Johnny Depp, secondo quanto riferito da alcune testate statunitensi, avrebbe soggiornato al Ritz durante il processo, cenando con il suo entourage e i suoi avvocati presso il The Palm.

Johnny Depp avrebbe passato svariate settimane al Ritz-Carlton in Virginia durante il processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard che si sta svolgendo presso il tribunale di Farifax. La star, al fine di riprendersi dalla sua routine quotidiana in aula, avrebbe spesso cenato con pollo alla parmigiana e vino rosso, secondo quanto riportato da Fox News Digital.

Situata a circa 15 minuti dal tribunale della contea di Fairfax, la struttura a cinque stelle si trova a McLean, in Virginia, ed è comodamente collegata a un centro commerciale di fascia alta che vanta Louis Vuitton e Gucci, tra gli altri rivenditori di lusso.

L'attore ha una suite all'interno dell'hotel ed è solito consumare la maggior parte dei suoi pasti al The Palm, una raffinata steakhouse con più di 30 sedi tra Stati Uniti, Porto Rico e Messico. Il ristorante si trova a circa 100 metri dall'ingresso dell'hotel della star hollywoodiana.

Johnny Depp, secondo un'altra fonte, ha spesso cenato con le sue guardie del corpo e con i suoi avvocati, in una stanza privata con un'uscita separata, consumando 1.000 dollari a notte di vini pregiati e optando per l'antipasto di pollo alla Parmigiana come piatto predefinito. Il ristorante, che dipinge le caricature della sua famosa clientela sulle pareti, la scorsa settimana ha aggiunto il volto di Depp al suo "muro d'onore".