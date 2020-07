Johnny Depp, gli SMS di Amber Heard alla madre: "Lui è violento e folle"

Johnny Depp e Amber Heard, continua la causa dell'attore contro The Sun, con al centro la vicenda coniugale tra l'attore di Pirati dei Caraibi e l'attrice di Aquaman, e spuntano fuori nuovi racconti e testimonianze e gli SMS che l'attrice mandò a sua madre.

È Sky News a darci le ultime sugli sviluppi del processo per diffamazione contro il Sun attualmente in corso a Londra, in cui Johnny Depp rifiuta le accuse della ex-moglie e l'etichetta utilizzata dal Sun in un articolo del 2018 che lo descrive come "wife-beater", un picchiatore di mogli.

Oggi è di nuovo Amber Heard a parlare, e a richiamare un incidente avvenuto a marzo del 2015, durante le riprese Australiane dell'ultimo film di Pirati dei Caraibi.

"La coppia aveva affittato una casa" riporta l'inviata del tg "E Amber ha detto di essere stata soggetta a una situazione in cui si è ritrovata ad essere un ostaggio del marito per tre giorni, durante i quali sarebbe stata ripetutamente assalita da Depp".

Venezia 2019: Johnny Depp al photocall di Waiting for the Barbarians

In seguito, continua, dopo essere tornata a casa un giorno, e averlo trovato ubriaco e con in circolo diverse droghe, ha visto sparsi per tutta casa, persino sulle porte e sui muri, puré di patate e salsa, ma non solo: "Una finestra era rotta, e un uccello volava per la stanza. C'era del sangue sul muro, sulla lampada, pezzi di vetro, musica death metal a tutto volume, un tavolo da ping pong distrutto, carne cruda per terra, e la sua camicia da notte era stata arrotolata e ricoperta di cibo", in riferimento a un pasto che lei avrebbe dovuto preparare la sera prima, cosa che però non fece.

Johnny Depp, dal canto suo, ha risposto di non essere stato assolutamente sotto uso di stupefacenti, e che fu Heard ad assalire lui, e non viceversa.

Sono poi riemersi dei messaggi scambiati tra Amber Heard e sua madre, apparentemente risalenti al 2013, nei quali l'attrice affermava: "Mi sento come se fossi a bordo di un treno che prende sempre più velocità e sta per esplodere, ma non voglio saltare giù e lasciare il mio amore alle spalle. Anche se so che sta per esplodere". E ancora "È fuori di testa, mamma. È violento e folle. Mi spezza il cuore sapere che è questa la persona che amo".

Ma queste sono solo alcune tra le numerose vicende che avrebbero interessato i due coniugi e sono state raccontate in tribunale in questi giorni, e difficilmente saranno le ultime. Attendiamo ulteriori sviluppi.