Johnny Depp ha scritto una canzone sul processo per diffamazione contro Amber Heard

È stato riferito che Johnny Depp ha scritto una canzone relativa al famigerato processo per diffamazione contro la sua ex moglie, Amber Heard. Il brano, che uscirà venerdì 15 luglio, è una delle due canzoni scritte dall'attore contenute nell'album intitolato 18, che è stato registrato insieme al chitarrista britannico Jeff Beck.

Il primo singolo estratto dall'album, chiamato This is a Song for Miss Hedy Lamarr, è un'altra delle canzoni scritte dallo stesso Depp. "Sono rimasto sbalordito", ha detto Beck a proposito della meravigliosa traccia. "Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me."

La star di pirati dei Caraibi si è unita a Beck sul palco in alcuni dei suoi recenti concerti nel Regno Unito, dopo la fine del processo per diffamazione, e sembra che i due stiano pianificando un nuovo tour europeo insieme. Oltre alle due canzoni originali di Depp, l'album, che è stato registrato negli ultimi tre anni, contiene 13 canzoni tra cui cover di brani di artisti come i Beach Boys, John Lennon, i Velvet Underground e i Killing Joke.

A proposito di 18, il titolo dell'album, Beck ha dichiarato: "Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme, la nostra collaborazione ha riacceso il nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Scherzavamo su come ci sentivamo di nuovo due diciottenni, quindi quello è diventato anche il titolo dell'album".