Johnny Depp ha perso la causa contro il Sun, che lo definì 'picchiatore di moglie'

La giustizia inglese ha dato torto a Johnny Depp che aveva citato la casa editrice di proprietà del Sun dopo che il quotidiano, in un articolo, aveva definito l'attore 'picchiatore di mogli'. Depp avrebbe dunque perso la causa contro il News Group Newspapers.

Johnny Depp a C'è posta per te: un primo piano dell'attore

Il divo aveva querelato il gruppo editoriale inglese e il diretto esecutivo del Sun Dan Wootton in seguito a un articolo in cui si sosteneva che la star della saga dei Pirati dei Caraibi avesse usato violenza nei confronti dell'ex moglie Amber Heard quando erano sposati. Ma la Royal High Court di Londra ha deliberato a favore del gruppo editoriale.

Citando prove fotografiche, registrazioni audio e messaggi di testo di Johnny Depp, gli avvocati del Sun hanno ricostruito la tormentata relazione sentimentale tra Johnny Depp e Amber Heard.

Poche ore fa, il giudice Andrew Nicol ha emesso il verdetto ribadendo che le affermazioni contenute nel Sun sarebbero "sostanzialmente vere. Sono giunto a queste conclusioni avendo esaminato in dettaglio i 14 incidenti riportati dalle parti in causa, così come le considerazioni generali che il ricorrente in causa ha presentato di cui ho tenuto conto".

Nel corso del processo, Johnnu Depp ha ammesso i problemi avuto per lungo tempo con alcool e droga, ma ha le accuse di violenza nei confronti della moglie definendole "completamente false".

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: Johnny Depp ha speso 60.000 dollari per proteggere la crew

Il Sun, di proprietà della News Corp. del mogul Rupert Murdoch, ha commentato il verdetto attraverso un portavoce: "Il Sun si è sempre schierato dalla parte delle vittime di violenza e abusi domestici per oltre 20 anni. Le vittime di violenza domestica non devono essere messe a tacere, ringraziamo il giudice per la sua attenta considerazione e ringraziamo Amber Heard per il suo coraggio nel fornire prove alla corte." L'avvocato di Amber Heard ha aggiunto: "Per coloro che erano presenti nel corso del processo presso la London High Court, questo verdetto non è una sorpresa."