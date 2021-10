Johnny Depp a Roma 2021: le foto sul red carpet e a Fiumicino

Johnny Depp è arrivato a Fiumicino ieri sera alle 24 con un volo privato partito da Nizza, in seguito l'attore ha pernottato in un hotel che l'indomani è stato invaso dai fan, ha posato per alcune foto sul red carpet di Roma 2021 e, secondo quanto dichiarato da alcune testate giornalistiche, ripartirà dopo l'intervento all'Auditorium di questa sera.

Waiting for the Barbarians: un primo piano di Johnny Depp

Depp si è fatto aspettare sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: a quanto pare l'attore americano è rimasto intrappolato nell'hotel romano nel quale alloggiava, insieme al suo staff, a causa dei fan che lo aspettavano per strada.

Le guardie del corpo di Johnny, considerato l'imprecisato numero di appassionati, hanno dovuto attendere un bel po' prima di consentire al famoso attore di lasciare il suo hotel, facendolo uscire di nascosto da un'uscita secondaria dell'albergo per poter raggiungere l'Auditorium che ospita la Festa del Cinema.

Depp in seguito ha posato per alcune foto sul red carpet prima di prendere parte alla conferenza stampa della Festa del Cinema di Roma. I fan hanno dimostrato tanto affetto nei confronti dell'amato attore che, durante la conferenza, ha rivelato di amare profondamente la nostra cultura e il nostro paese.