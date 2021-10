Johnny Depp a Roma 2021: altri 800 biglietti disponibili per la Masterclass

Dopo l'assalto al botteghino dei fan sono stati aggiunti altri 800 biglietti per poter partecipare alla Masterclass di Johnny Depp, in programma per domenica 17 ottobre.

La masterclass di Johnny Depp, in programma per domenica 17 ottobre all'Auditorium della Conciliazione per Roma 2021, è stata mandata in sold-out dall'assalto al botteghino dei fan dell'attore e, per questo motivo, Alice nella Città ha deciso di mettere a disposizione altri 800 biglietti aumentando così la capienza della sala al cento per cento.

Per i fan di Depp ci sarà anche la possibilità di vincere una cena con il divo: l'iniziativa è realizzata in collaborazione con TaTaTu, la prima piattaforma social che promuove la sharing economy dei dati premiando gli utenti con TTU Coin per la visualizzazione di contenuti e attività di social media. Partono oggi 2 aste live per dare agli utenti della piattaforma la possibilità di partecipare alla Iervolino & Lady Bacardi Entertainment Gala Dinner in onore della star di Blow.

Queste le modalità per poter partecipare:

Scarica l'app o vai su www.tatatu.com

Iscriviti gratuitamente e ricevi i tuoi primi 50 TTU Coin

Invita i tuoi amici in modo che anche loro possano guadagnare gratuitamente TTU Coin e farne guadagnare a te molti altri

Posta foto e video per far crescere il tuo portafoglio

Il 13 e il 14 ottobre collegati a TaTaTu da browser o da app e fai un'offerta all'asta in TTU Coin

L'utente che farà l'offerta più alta prima dello scadere dell'asta si aggiudicherà la partecipazione alla cena di gala.

Depp sarà ospite nella XIX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni. La star di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald arriverà nella Capitale per presentare "Puffins", la web-serie animata prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e spin-off del film d'animazione "Arctic - Un'avventura glaciale". Unica nel suo genere, la serie è formata da 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di cinque minuti ciascuno, alla quale l'attore ha partecipato prestando la propria voce e i propri tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista: Johnny Puff.

Johnny Depp, amatissimo dal pubblico di Alice nella Città, sarà a Roma anche per un omaggio legato ai personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell'immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre da "Edward mani di forbice" a "La fabbrica di cioccolato", passando per la serie cinematografica "I Pirati dei Caraibi" e ancora "Alice in Wonderland", "Alice attraverso lo specchio" e "Neverland - Un sogno per la vita".