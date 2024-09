"Johnny Depp era il regista perfetto per Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia", ecco perché

In attesa dell'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Barry Navidi ha spiegato i motivi per cui ha deciso di affidare il progetto dell'anti-biopic Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia nelle mani di Johnny Depp. Prima della pellicola dedicata al pittore livornese Amedeo Modigliani, l'ultima fatica da regista di Depp era stata Il coraggioso, datato 1997. A far conoscere al divo il progetto su Modigliani era stato il collega Al Pacino sul set di Donnie Brasco.

Dopo aver proposto il progetto all'amico e collaboratore Barry Navidi, quest'ultimo aveva affidato la sceneggiatura a Jerzy e Mary Kromolowski, ma perché ha voluto proprio Depp dietro la macchina da presa?

"Penso che Johnny sia un artista molto sensibile" ha spiegato il produttore a Variety. "È un pittore, un musicista, un attore e un regista molto attivo, cosa di cui ho potuto osservare da vicino. Sono rimasto piuttosto colpito e ho adorato il modo in cui ha lavorato sul set. Ovviamente abbiamo pensato a molti altri registi prima di Johnny, dato che il progetto esiste da così tanto tempo, ma Al Pacino ha riconosciuto che era il regista giusto perché ha la sensibilità di un artista. Alla fine, Johnny ne era totalmente padrone. Ha detto fin dall'inizio: 'Troverò la mia visione quando inizierò a dirigere questo film'. Ed è esattamente quello che è successo con gli sceneggiatori e poi con gli attori che lavoravano e rielaboravano costantemente i dialoghi e le riscritture. Sono in giro da un po', da bambino ho lavorato con John Huston. L'ho rivisto nel modo in cui dirige Johnny. Entrambi lasciano che ognuno faccia il proprio lavoro e che ogni artigiano faccia la sua parte. Inoltre danno spazio all'improvvisazione".

Modi: Johnny Depp sul set con il cast del film

Di cosa parla Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia

Al centro della storia troviamo settantadue ore nella vita dell'artista bohémien Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), Modi per gli amici, in cui si susseguono un vortice di eventi nella Parigi del 1916, dilaniata dalla guerra. In fuga dalla polizia, il desiderio di Modi di porre fine alla sua carriera e abbandonare la città è ostacolato dai suoi colleghi Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine (Ryan McParland) e dalla sua musa Beatrice Hastings (Antonia Desplat). Modi chiede così consiglio al suo amico e mercante d'arte Leopold Zborowski (Stephen Graham). Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos nella mente di Modi raggiunge il culmine quando si trova di fronte a un collezionista americano, Maurice Gangnat (Al Pacino), che ha il potere di cambiare la sua vita.

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove Johnny Depp verrà insignito del premio alla carriera.