Ian McKellen entra nel cast di Ebenezer, la versione del classico Canto di Natale con Johnny Depp

Il nuovo progetto tratto dal romanzo scritto da Charles Dickens sarà diretto dal regista Ti West e nelle ultime ore sono stati svelati altri interpreti.

Il film Ebenezer: A Christmas Carol, la nuova storia del classico Canto di Natale che avrà come star Johnny Depp, potrà contare sulla presenza nel cast di Ian McKellen.

Il progetto, che sarà diretto da Ti West, sarà prodotto da Ti West e riporterà sul grande schermo il racconto di Charles Dickens con al centro il burbero Scrooge.

I primi dettagli del film

Nel cast di Ebenezer: A Christmas Carol ci saranno quindi Johnny Depp, Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman.

La sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern, mentre Emma Watts fa parte del team di produttori.

Il progetto targato Paramount non va confuso con quello in fase di sviluppo tra le fila di Warner Bros che sarà diretto da Robert Eggers e con star Willem Dafoe nei panni di Scrooge.

Il film di Ti West, reduce dal successo della trilogia horror con star Mia Goth, sarà ambientato nella città di Londra, nell'epoca in cui ha vissuto Dickens. Sul grande schermo si seguirà il viaggio sovrannaturale compiuto da Scrooge nell'affrontare il suo passato, il presente e il futuro pur di avere una nuova chance di migliorare la propria vita.

Tillman (che è tra i protagonisti della serie Scissione, di cui potete leggere la nostra recensione), secondo le fonti di Deadline, avrà la parte del Fantasma del Natale presente, mentre per ora non è stato svelato il ruolo affidato a McKellen.

Un ruolo da protagonista per Depp

Il film permetterà a Johnny Depp di ritornare protagonista di un film realizzato da uno degli studios hollywoodiani, dopo i tanti problemi legali causati dal suo divorzio da Amber Heard che hanno fatto emergere notizie legate all'uso di droga e alcol da parte della star.

Da tempo si parla inoltre di un possibile ritorno di Depp nel ruolo dell'iconico pirata Jack Sparrow, idea sostenuta anche dal produttore del franchise Jerry Bruckheimer, tuttavia per ora non si è ancora arrivati a qualcosa di concreto nello sviluppo di un possibile sequel di Pirati dei Caraibi.