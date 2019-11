Johnny Depp produrrà un film su Michael Jackson e il suo famigerato guanto

Johnny Depp e Michael Jackson, due controverse superstar una al servizio dell'altra: Depp, tramite la sua Indfinitum Nihil produrrà un film sul Re del Pop, la cui storia però sarà raccontata dal punto di vista del suo iconico e luccicante guanto bianco. Sì, avete letto bene, non sarà un film biografico convenzionale, anzi tutt'altro.

Il film sarà tratto da un musical non autorizzato di Julien Nitzberg che si intitola For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove e che farà il suo debutto a gennaio a Los Angeles ed è descritto come "uno sguardo alle strane forze che hanno dato forma a Michael Jackson e agli scandali che hanno contribuito a cambiarne la reputazione" narrato da un guanto parlante e cantante. Quello di Jackson, ovviamente. Sul palco gli attori in carne ed ossa interagiscono con pupazzi dei Jackson 5, di Donny Osmond, Emmanuel Lewis, Corey Feldman e lo scimpanzè Bubbles.

"Sono conosciuto per aver scritto un sacco di biopic" - ha detto Julien Nitzberg - "un grosso network televisivo voleva che scrivessi un film su Michael Jackson, ma non sapevo come approcciare alla storia delle accuse di pedofilia e abuso sui minori. Poi ho pensato: ma se tutte le cose di cui Michael è accusato fossero in realtà causate dal suo guanto, che in realtà è un alieno che si nutre di sangue di ragazzini vergini? Si misero a ridere e mi chiesero di raccontare la storia normalmente, ma a me ripugnava, quindi non ho accettato. Ho perso un grosso assegno. Ho deciso di farne un musical, ma ho avuto difficoltà ad ottenere i finanziamenti."

Quando Nitzberg si è ritrovato a collaborare con la Infinitum Nihil di Johnny Depp su un altro biopic mai realizzato, tra l'autore e la società di produzione si è sviluppato un bel rapporto. "Stavano cercando altre idee da sviluppare e mi hanno chiesto su cosa stessi lavorando. Gli risposi che stavo lavorando ad un testo teatrale che probabilmente non gli interessava" E invece loro si sono dimostrati interessati.

Ricordiamo che attualmente è in lavorazione un altro film su Michael Jackson, che sarà realizzato da uno dei produttori di Bohemian Rhapsody, il film fenomeno al boxoffice sui Freddie Mercury e i Queen.