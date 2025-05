Michael Jackson: il biopic sul Re del Pop potrebbe essere posticipato di un anno

È attualmente in fase di lavorazione ma potrebbe slittare di un anno la sua uscita nelle sale, il biopic su Michael Jackson, intitolato Michael e diretto da Antoine Fuqua.

Inizialmente, il biopic doveva essere distribuito nelle sale cinematografiche nel 2025 ma l'ultima dichiarazione ufficiale del CEO di Lionsgate, Jon Feltheimer ha cambiato le carte in tavola.

Il biopic su Michael Jackson slitta al 2026

Feltheimer ha dichiarato:"Per quanto riguarda il nostro biopic su Michael Jackson, siamo entusiasti delle tre ore e mezza di straordinario materiale girato dal produttore Graham King e dal regista Antoine Fuqua. Annunceremo una strategia di uscita definitiva e una data nelle prossime settimane".

Il CEO ha rilasciato queste dichiarazioni durante la call sugli utili del quarto trimestre del 2025 per Lionsgate, confermando il probabile slittamento del film al 2026 per non farlo rientrare nell'anno fiscale 2025 impattando sul 2026 ma rafforzando il piano del 2027.

Michael Jackson insieme a Liz Taylor

L'anno fiscale di Lionsgate si concluderà il 31 marzo 2026 e quindi il film verosimilmente non uscirà al cinema prima del mese di aprile del prossimo anno. Inoltre, Michael sarà diviso in due parti.

I contenziosi legali che hanno frenato la produzione di Michael

Inoltre, il biopic di Antoine Fuqua necessitava di una revisione a causa di una clausola scoperta nell'accordo legale tra Michael Jackson e i suoi accusatori.

Michael Jackson nel videoclip di Thriller

Il cantante fu accusato nel 1993 di abusi sessuali sul tredicenne Jordan Chandler. Jackson raggiunse un accordo extragiudiziale con la famiglia del giovane per circa 25 milioni di dollari e nell'accordo sarebbe stato inserito il divieto assoluto di inserire la vicenda in qualsiasi rappresentazione cinematografica. Nella sceneggiatura di John Logan invece si sarebbe fatto cenno della storia, un dettaglio sfuggito ai revisori legali del film. La famiglia Jackson ha sempre negato le accuse di abusi su minori nei confronti del cantante.

Le riprese sono terminate a maggio ma nessuna clip è stata diffusa al CinemaCon. Nel cast del film, Jaafar Jackson, nipote di Michael, interpreterà lo zio, al fianco di Colman Domingo, Nia Long e Miles Teller.