Michael Jackson: in arrivo un film biografico sulla vita della popstar

Michael Jackson sarà al centro di un nuovo film biografico che verrà prodotto da Graham King, già nel team che ha portato al successo Bohemian Rhapsody, e che ha l'approvazione da parte degli eredi del cantante.

A scrivere la sceneggiatura del lungometraggio dedicato al Re del Pop sarà John Logan, tre volte nominato agli Oscar, e le fonti del sito Deadline hanno sottolineato che non verranno risparmiati gli aspetti più controversi e criticati della vita di Michael Jackson, un po' come accaduto con The Aviator dedicato alla biografia di Howard Hughes.

Sul grande schermo si dovrebbe seguire l'ascesa al successo di Michael da quando era un bambino fino alla sua morte avvenuta nel giugno 2009, a soli 50 anni. Non è ancora chiaro in che modo verranno inoltre affrontate le accuse di abusi sessuali compiuti su minori che hanno segnato l'ultimo periodo della vita di Jackson e sono ancora al centro di molti dibattiti e supposizioni.

Logan e King, prima di proporre il progetto a uno studio, completeranno la sceneggiatura del film.