Johnny Depp, oggetti del processo in vendita su eBay a cifre folli: "Sono pezzi di storia"

Alcuni spettatori che hanno assistito al processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard nella contea di Fairfax, in Virginia, stanno ora vendendo i loro braccialetti di carta online, a cifre a dir poco folli.

Durante il processo tra Johnny Depp e Amber Heard, gli sceriffi del tribunale della contea di Fairfax hanno distribuito braccialetti come misura di controllo della folla. Diverse persone che sono state ammesse al tribunale stanno ora vendendo quei braccialetti di carta usa e getta che riportano la loro data di ingresso. Su siti di aste come eBay si possono infatti trovare questi oggetti in vendita per cifre che sfiorano i 5mila dollari.

"Questo è un pezzo di storia culturale" ha scritto un venditore che ha poi descritto nel dettaglio le condizioni del cinturino: "Il cinturino è stato tagliato in modo da poterlo rimuovere dal mio polso, non puoi riattaccarlo senza usare colla o nastro adesivo". Al momento non sembrano esserci offerenti per questo particolare articolo. Un braccialetto bianco del giorno 16 del processo ha invece già 6 offerenti. In questo caso il venditore ha scritto di aver "aspettato fuori dal tribunale per ottenere un posto tra il pubblico per assistere di persona al processo Depp vs Heard".

Ricordiamo che l'attore dei Pirati dei Caraibi ha citato in giudizio la sua ex compagna Amber Heard per aver insinuato che lui avesse abusato di lei in un editoriale del Washington Post del 2018, riguardante la violenza domestica. Il processo sulle accuse di diffamazione si è concluso questa settimana con un verdetto principalmente a favore di Depp. La giuria ha ritenuto che Heard abbia diffamato Depp e le ha imposto il pagamento di 10 milioni di dollari in termini di risarcimento e 5 milioni punitivi, mentre Heard riceverà 2 milioni a titolo di risarcimento danni.