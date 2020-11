Johnny Depp: niente appello per la causa contro The Sun e spese legali da pagare

Johnny Depp ha subito un'altra sconfitta nella sua causa legale contro The Sun che lo aveva definito "picchiatore di mogli": l'attore non potrà fare appello e sarà cosretto a pagare quasi 1 milione di dollari in spese legali.

La star, che ha recentemente rinunciato alla parte di Grindelwald in Animali Fantastici 3, potrebbe forse proseguire la sua crociata contro la testata di proprietà di News Group Newspapers, tuttavia per ora non è ancora stato annunciato cosa abbia intenzione di fare.

Secondo quanto rivelato da The Times, il giudice che doveva deliberare sulla causa intentata da Johnny Depp ha stabilito che l'attore non ha "una ragionevole prospettiva di successo" nel caso in cui decida di fare appello dopo la sentenza a favore della testata che aveva sostenuto lo avesse diffamato. L'ex star di Pirati dei Caraibi, inoltre, dovrà pagare 628.000 sterline, circa 840.000 dollari, a News Group Newspapers, cifra che rappresenta le spese legali sostenute dai suoi avversari in tribunale.

Johnny potrebbe proseguire la sua battaglia presentando le sue richieste alla Corte di Appello, tuttavia per ora gli avvocati della star hollywoodiana non hanno rilasciato dichiarazioni.