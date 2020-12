Johnny Depp: Netflix USA rimuove i suoi film dal catalogo e i fan insorgono

I fan di Johnny Depp stanno protestando sui social dopo che i film dell'attore sono stati rimossi dal catalogo USA di Netflix. Si tratta di un semplice ricambio di titoli o c'entra l'esito del processo contro il quotidiano The Sun ed Amber Heard?

Quello che sta per finire non è stato certo un anno semplice per Johnny Depp che nel giro di pochi mesi ha dovuto fare i conti con alcuni spiacevoli risvolti dal punto di vista sia personale che professionale. Per quanto riguarda il processo intentato contro il quotidiano The Sun, Depp ne è uscito sconfitto, mentre cinematograficamente parlando è stato escluso dal franchise di Pirati dei Caraibi e da quello di Animali Fantastici. Adesso, come se non bastasse, diversi siti internazionali hanno segnalato la rimozione dei film di Johnny Depp dal catalogo americano di Netflix. Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dello streamer, per cui bisognerebbe capire se si tratti di una semplice coincidenza o se effettivamente c'entri l'esito del processo che ha riguardato anche i presunti abusi contro la sua ex moglie, Amber Heard.

Ovviamente, i numerosi fan di Johnny Depp non sono rimasti a guardare ed hanno subito sfruttato i social per esprimere tutto il proprio disappunto per quella che da loro viene definita come una clamorosa ingiustizia. C'è chi su Twitter chiede semplicemente il motivo di tale scelta da parte di Netflix e chi invece sottolinea come l'esito del processo abbia stravolto la realtà dei fatti, scrivendo: "Johnny Depp non è altro che un essere umano premuroso e amorevole che non merita questa follia. Hey Netflix, stai prendendo di mira la persona sbagliata. Amber Heard è quella che ha torto. Perché gli hai fatto questo?". Infine, sono numerosi i fan di Depp che da ore continuano a minacciare Netflix di cancellare il proprio abbonamento, come testimonia il seguente tweet in cui leggiamo: "Sono una delle centinaia di migliaia di fan di Johnny Depp e vogliamo continuare a guardare tutti i suoi film sul vostro catalogo, altrimenti annulleremo il nostro abbonamento!".

Ricordiamo che i fan di Johnny Depp non hanno mai perso l'occasione di dimostrare all'attore tutto il proprio sostegno. Nei giorni scorsi, ad esempio, migliaia di persone hanno dato vita ad una vera e propria maratona di 24 ore, durante la quale hanno riguardato vecchi film di Depp ed hanno testimoniato tutto tramite post in cui venivano usati vari hashtag come #DeppMovieNight, #WeStandWithJohnnyDepp e l'ormai celebre #JusticeForJohnnyDepp.