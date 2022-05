"Johnny Depp mostra segni di disturbo da abuso di sostanze", afferma uno psichiatra

David R. Spiegel, uno psichiatra che tratta persone con problemi di abuso di sostanze, ha testimoniato che Johnny Depp mostra una serie di sintomi che lo rendono il soggetto perfetto per una diagnosi da manuale di abuso di droga e inclinazione alla violenza.

"Secondo me... il signor Depp ha comportamenti coerenti sia con qualcuno che ha un disturbo da uso di sostanze, sia con qualcuno che è regolarmente violento con il suo partner", ha affermato il dottor Spiegel, che insegna anche alla Scuola di Medicina della Virginia Orientale.

Queste dichiarazioni arrivano dopo che il team legale dell'attore ha dipinto lo psichiatra come "non qualificato per testimoniare sulla violenza nei confronti del proprio partner" poiché Spiegel non ha mai pubblicato niente a proposito di questo argomento durante la sua carriera. Il dottore si è difeso dicendo che non si può separare il trauma dalla violenza ai danni del partner.

"Durante la deposizione video, ho immediatamente notato che Johnny Depp ha un ritardo significativo nella velocità di elaborazione. Quando si verifica un ritardo nella velocità di elaborazione, solitamente sono compromesse anche molte altre funzioni cognitive", ha concluso David R. Spiegel. "Penso che il signor Depp sia stato in grado di controllarsi, a patto che non faccia uso di sostanze, allora le cose cambiano".