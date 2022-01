Johnny Depp mette in vendita le sue opere sotto forma di NFTs

Johnny Depp ha messo in vendita alcuni suoi dipinti, come NFTs, per l'iniziativa Never Fear Truth, i cui proventi andranno anche a delle organizzazioni di beneficienza.

Johnny Depp ha annunciato la vendita delle sue opere sotto forma di NFTs (Non Fungible Tokens) attraverso una raccolta chiamata "Never Fear Truth", "Non temere la verità", in cui figurano i ritratti di alcuni dei suoi più grandi amici di sempre, mebri della sua famiglia e vere e proprie leggende del cinema.

Tra i protagonisti di Never Fear Truth, naturalmente, non può mancare il suo amico di lunga data Marlon Brando, oltre ad Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Lily-Rose Depp, Tim Burton, e il suo compianto cagnolino Mooh. In uno dei dipinti della collezione è raffigurato lo stesso Depp mentre in quello che per l'attore, molto probabilmente, è il più speciale di tutti si può vedere Bunnyman, il personaggio immaginario creato da suo figlio.

Il sito della star è stato lanciato il 26 gennaio e a breve si svolgerà una lotteria per decidere chi potrà acquistare gli NFTs che saranno messi in vendita ai vincitori della lotteria il 17 febbraio 2022. Ogni NFT è dotato di un'edizione fisica ad alta risoluzione e il proprietario potrà riscattarla una sola volta per il costo di produzione e consegna.

Ancora non conosciamo i prezzi ma quello che è certo è che il 25% di tutti i proventi ricavati dalla vendita degli NFTs di Johnny Depp sarà devoluto a organizzazioni di beneficienza quali il Los Angeles Children's Hospital, il Great Ormond Street Children's Hospital, la Elizabeth Taylor Aids Foundation, il NAACP Legal Defense and Educational Fund, il Perth Children's Hospital e il Gonzo Trust.