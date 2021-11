Johnny Depp ha acquistato l'isola dei Pirati dei Caraibi per onorare gli amici morti

La saga dei Pirati dei Caraibi è stata girata per lo più on location. Le splendide località esotiche che ospitano i personaggi hanno fatto innamorare Johnny Depp tanto da spingerlo a comprare un'isola che ha poi dedicato alla memoria degli amici morti.

Pirati dei Caraibi 5: Johnny Depp in una delle prime foto ufficiali del film

Nel 2004, Johnny Depp ha acquistato un'isola privata che si trova nell'arcipelago delle Exumas e l'ha ribattezzata Little Hall's Pond Cay. Il divo ha pagato 3,6 milioni di dollari per la proprietà. In origine l'isola non aveva infrastrutture, adesso ha una casa in stile ranch con vista panoramica a 360°. L'intero ranch è alimentato a energia solare, per non danneggiare l'ambiente. Depp ha poi pagato altri 8 milioni di dollari per uno yacht privato che lo traghettasse da e per l'isola ogni volta che voleva.

Come rivela Vanity Fair, Johnny Depp ha detto dell'isola: "Non credo di aver mai visto un posto così puro e bello. Puoi sentire la tua frequenza cardiaca diminuire di circa 20 battiti. È libertà istantanea". L'attore in seguito ha aggiunto che l'acquisto dell'isola è stato fondamentale per lui poiché "l'evasione è sopravvivenza per me".

Dakota Johnson sui colleghi "cancellati" Johnny Depp, Armie Hammer e Shia LaBeouf: "È davvero triste"

L'isola di 45 acri ha sei spiagge di sabbia bianca, ribattezzate da Depp con i nomi delle persone a lui più care. due spiagge prendono il nome dai suoi figli, Lily-Rose, 22 anni, e Jack, 19, avuti dall'ex compagna Vanessa Paradis. Le altre spiagge sono state ribattezzate Vanessa, Gonzo, soprannome dell'amico defunto Hunter S. Thompson e Marlon Brando.

Dal momento che nessun uomo è un'isola, Johnny Depp non è certo la sola star a possedere proprietà caraibiche. Anche ' "vicini di casa" Eddie Murphy e David Copperfield possiedono isole al largo della costa di Nassau.