Johnny Depp sarà nuovamente interrogato dagli avvocati di Amber Heard durante il processo

Johnny Depp si sta preparando per essere interrogato dagli avvocati di Amber Heard durante il processo per diffamazione che continua ad imperversare nel tribunale di Farifax, in Virginia.

Johnny Depp, secondo quanto rivelato dai suoi rappresentanti, tornerà sul banco dei testimoni durante il processo per diffamazione che ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard: il team legale dell'attrice lo chiamerà come terzo testimone durante la giornata di oggi.

Depp e la Heard sono coinvolti in una battaglia legale derivante da un editoriale scritto da Amber, che è stato pubblicato sul Washington Post nel 2018, in cui l'attrice ha descritto in dettaglio la sua esperienza in quanto vittima di presunti abusi domestici.

I due si sono citati in giudizio a vicenda, in una causa civile, rispettivamente per 50 milioni di dollari e 100 milioni di dollari. Gli avvocati dell'attore sostengono che nel suo editoriale la star di Aquaman sia stata piuttosto chiara nell'insinuare di essere stata una vittima di abusi per mano del protagonista di Pirati dei Caraibi, nonostante quest'ultimo non sia mai stato nominato nell'articolo.

Johnny Depp ha già testimoniato due settimane fa e ora è pronto a tornare sul banco dei testimoni per essere interrogato sotto giuramento: questa volta, però, come testimone della stessa Heard. Il processo, iniziato in Virginia l'11 aprile scorso, sta finalmente per entrare nella sua fase finale e il giudice prevede che la giuria inizi a deliberare questo 27 maggio.