Johnny Depp: la sua Harley Davidson di Cry Baby è stata messa all’asta dopo il processo

L'Harley Davidson utilizzata da Johnny Depp in Cry Baby è stata messa all'asta dopo la fine del processo per diffamazione che l'attore aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard.

L'Harley Davidson che Johnny Depp ha guidato in Cry-Baby, celebre film cult del 1990 diretto da John Waters, è stata messa all'asta dopo che la star ha vinto il processo per diffamazione che aveva intentato contro la sua ex moglie Amber Heard.

Secondo TMZ, l'Harley Davidson Model K del 1995 sarà messa all'asta, presso le "aste Kruse GWS", con un'offerta di apertura fissata a 250.000 dollari. L'outlet ha anche riferito che gli acquirenti stanno già facendo offerte di 25.000 dollari per mettere le mani su un pezzo iconico che ha segnato una tappa importante nella filmografia di Depp e della storia del cinema.

La casa d'aste ha descritto il modello K guidato dalla star di Pirati dei Caraibi come una "motocicletta del cinema" che è stata filmata durante le riprese della pellicola in location statunitensi meravigliose come il Maryland e le colline di Hollywood.

Secondo quanto riferito, l'Harley Davidson di Johnny Depp è esposta in un museo a Branson, nel Missouri, e viene spesso spostata per varie mostre che hanno luogo in tutto il paese. Le aste Kruse GWS hanno rivelato di aver incluso nell'asta anche il mandolino di Janis Joplin, che in seguito era stato regalato a Jimi Hendrix.