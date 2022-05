Johnny Depp: la guardia del corpo testimonia di aver visto Amber Heard dare un pugno in faccia all'attore

Travis McGivern, una delle guardie del corpo di Johnny Depp, ha testimoniato di aver visto Amber Heard tirare un pugno in faccia all'attore statunitense durante un litigio.

Una delle guardie del corpo di Johnny Depp ha testimoniato sotto giuramento durante il processo, rivelando di aver visto Amber Heard dare un pugno in faccia all'attore durante un litigio. Travis McGivern ha testimoniato lunedì tramite collegamento video durante il processo per diffamazione di Depp contro la sua ex moglie.

McGivern ha parlato a lungo delle discussioni tra Depp e la Heard a cui ha assistito dopo che i due sono tornati dall'Australia, in seguito al famigerato incidente del dito mozzato. La guardia del corpo ha ricordato di essere stato presente nel momento in cui una "conversazione relativamente pacifica" si è trasformata in un litigio "rumoroso" e "instabile".

Travis ha dichiarato che la Heard ha lanciato una lattina di Red Bull contro Depp durante l'incidente, al che McGivern si è avvicinato al suo cliente per proteggerlo mentre i due continuavano a discutere. La guardia del corpo ha aggiunto di aver anche intercettato una borsa che l'attrice di Aquaman "ha cercato di lanciare" in faccia a Depp.

"Mentre cercavo di dividerli, con la coda dell'occhio, ho visto un pugno e un braccio passare sopra la mia spalla destra e ho sentito e visto un pugno chiuso sbattere contro il signor Depp, sulla parte sinistra della sua faccia. Quello era il pugno della signora Heard", ha dichiarato la guardia del corpo di Johnny Depp: "Eravamo entrambi scioccati da quello che era successo e, a quel punto, ho deciso di portarlo via per la sua sicurezza."