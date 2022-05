Johnny Depp: il giudice respinge la mozione dell'attore contro la controquerela di Amber Heard

Il giudice del processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard ha respinto la mozione dell'attore riguardante la controquerela per 100 milioni di dollari della sua ex moglie: l'avvocato Adam Waldman avrebbe affermato in un'intervista al Daily Mail che le accuse di abusi domestici dell'attrice sarebbero state inventate e questo l'avrebbe spinta a fare causa a Depp.

Il giudice Penney Azcarate ha affermato che c'erano prove sufficienti per dimostrare che Waldman ha sempre agito come agente per Depp, respingendo l'argomento dell'avvocato dell'attore secondo cui la Heard avrebbe dovuto citare in giudizio Waldman e non il suo ex marito.

La decisione di Azcarate non è una sorpresa, poiché le mozioni di questo tipo arrivano regolarmente durante un procedimento giudiziario come questo e raramente vengono concesse. Il giudice, in precedenza, ha anche negato la mozione della Heard di archiviare il caso di Depp, affermando che c'erano prove sufficienti perché la giuria emettesse il suo giudizio.

"Il signor Waldman ha rilasciato le sue dichiarazioni relative alla Heard dopo aver incontrato il suo cliente", ha affermato il giudice. "Inoltre, ci sono prove che Depp era con il signor Waldman nel febbraio 2020 durante un incontro con il Daily Mail Online".