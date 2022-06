Johnny Depp festeggia la vittoria del processo spendendo 60mila sterline per una cena

Johnny Depp è apparentemente tornato a sorridere dopo la sua vittoria nel processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard: l'amatissima star hollywoodiana ha deciso di festeggiare con Jeff Beck e altri amici spendendo oltre 60 mila sterline per una cena in un ristorante indiano di Birmingham.

Depp, che ha appena vinto la sua causa per diffamazione altamente pubblicizzata contro la Heard, ha speso più di 62.000 dollari per una speciale cena celebrativa, che ha avuto luogo domenica sera a Birmingham, in Inghilterra, secondo quanto riferito dal New York Post.

La star di "Pirati dei Caraibi" si è deliziata con una cena a base di "autentica cucina indiana", cocktail e champagne in quello che è classificato come "il più grande ristorante indiano di Birmingham". Dopo che il suo team ha controllato la struttura per assicurarsi che fosse sicura e che la sua privacy potesse essere mantenuta, Johnny si è lasciato andare e si è messo a parlare con il personale.

"Domenica pomeriggio abbiamo ricevuto una telefonata che diceva che Johnny Depp voleva venire a mangiare con un gruppo di persone", ha rivelato Mohammed Hussain, direttore del ristorante. "Sono rimasto scioccato e all'inizio ho pensato che potesse essere uno scherzo. Ma poi è arrivata la sua squadra di sicurezza".