Johnny Depp: effrazione nella sua residenza di Hollywood, fermata una senzatetto

Per Johnny Depp, i guai sembrano davvero essere infiniti. Una notizia recente che riguarda l'attore, infatti, è stata riportata da TMZ e sostiene che la sua residenza hollywoodiana sia stata soggetta ad un'effrazione da parte di una senzatetto.

Berlino 2020: Johnny Depp in posa al photocall di Minamata

A quanto pare, una homeless sarebbe riuscita ad accedere nell'abitazione delle Hollywood Hills di Johnny Depp ma sarebbe fuggita immediatamente dopo la chiamata automatica alle forze dell'ordine. Al momento dell'irruzione, infatti, l'attore non si trovava in casa ma il sistema d'allarme dell'abitazione ha fatto il suo dovere. A quanto pare, tra l'altro, la donna che ha fatto irruzione in casa di Depp si sarebbe resa protagonista di altri furti con scasso nel medesimo celebre quartiere popolato da divi del cinema.

Secondo quanto riportato da TMZ, la senzatetto è stata arrestata e interrogata dalle forze di polizia. Al momento, Depp e il suo entourage non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. La speranza è che le indagini riescano a chiarire meglio l'accaduto e a fornire ulteriori dettagli.

Negli ultimi mesi del 2020 l'attore ha vissuto momenti difficili con la conclusione della disputa legale che ha visto contrapposti lui, la sua ex moglie e il tabloid The Sun. La causa si è conclusa a sfavore di Johnny, che ha anche perso il suo ruolo di Grindelwald nel terzo capitolo della di Animali Fantastici. Lo scontro con Amber Heard però non è finito, perché i due ex coniugi si scontreranno ancora una volta in tribunale a maggio.