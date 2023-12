Johnny Depp: Terry Gilliam lo vuole nel ruolo di Satana in Carnival at the end of the Days

Terry Gilliam Gilliam vuole tgornare a dirigere Johnny Depp nel suo nuovo progetto, Carnival at the end of the Days, affidandogli il ruolo di un inedito Satana.

Ospite del Red Sea Film Festival, Terry Gilliam ha dichiarato a Variety che vuole Johnny Depp nei panni di Satana nel suo nuovo film Carnival at the End of Days. L'ex membro dei Monty Python, animatore e regista visionario tornerà a collaborare con la star che ha già diretto nell'infausto L'uomo che uccise Don Chisciotte.

Gilliam ha riassunto la trama del nuovo misterioso progetto in questo modo: "Dio spazza via l'umanità e l'unico personaggio che vuole salvarla è Satana, e Johnny Depp interpreta Satana".

Al Red Sea Film Festival, Terry Gilliam ha presentato i documentari Lost in La Mancha e He Dreams of Giants, che documentano entrambi l'estenuante tentativo di realizzare il film maledetto L'uomo che uccise Don Chisciotte.

Il regista ha fornito, inoltre, i primi dettagli sul nuovo progetto scritto insieme a uno sceneggiatore 33enne di cui non ha rivelato il nome, "perché quando invecchi il mondo ti diventa più estraneo". La storia sembra piuttosto folle.

"Questa è una semplice storia in cui Dio spazza via l'umanità per aver rovinato la sua bellissima Terra" ha spiegato. "C'è un solo personaggio che sta cercando di salvare l'umanità ed è Satana, perché senza l'umanità ha perso il lavoro ed è un personaggio eterno e quindi vivere senza lavorare è terribile. Allora trova dei giovani e cerca di convincere Dio che questi giovani sono i nuovi Adamo ed Eva. Ma Dio è ancora intenzionato a spazzare via l'umanità. È una commedia".