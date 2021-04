Johnny Depp donò i guadagni di un intero film alla figlia del co-protagonista

Johnny Depp decise di donare i guadagni di un intero film alla figlia di uno dei suoi co-protagonisti dopo la fine delle riprese di Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo. Il film, scritto e diretto da Terry Gilliam, era interpretato da Heath Ledger, Andrew Garfield e Christopher Plummer.

Heath Ledger in una scena del film Parnassus di Terry Gilliam

Sfortunatamente in questo film è presente l'ultima performance di Ledger, che stava lavorando al progetto al momento della sua morte nel 2008. Ledger, che aveva solo 28 anni, morì per un'apparente overdose accidentale di farmaci. Coloro che hanno lavorato al suo fianco sul set hanno detto che il comportamento dell'attore era molto strano.

Jude Law in una scena del film Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo

I suoi colleghi erano molto preoccupati perché una volta lo avevano visto prendere un mix di sonniferi e altri farmaci nel tentativo di riposarsi durante un periodo di insonnia. Lo stato mentale di Ledger era stato descritto come instabile sin dai tempi in cui lavorava a Il cavaliere oscuro, pellicola che gli valse il plauso della critica e il Premio Oscar postumo.

La morte prematura e tragica di Ledger sconvolse il progetto di Gilliam: le riprese non erano ancora state completate e il regista dovette tentare di finire il film senza una delle sue star. Depp, Colin Farrell e Jude Law intervennero per aiutare Terry in questo compito così difficile.

Johnny Depp in una scena del film Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo

Questo gesto fu molto apprezzato da Gilliam ma i tre attori decisero di andare oltre donando i loro compensi alla giovane figlia di Ledger, Matilda. Come riferisce una giornalista di SheKnows: "Il fatto che la figlia di Ledger raccoglierà per intero gli stipendi delle tre star rende ancora più importante lo sforzo a cui tutti si sono sottoposti per finire questo film, in seguito ad una così scioccante tragedia."