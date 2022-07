Johnny Depp fa una donazione a sette cifre dopo le bugie di Amber Heard sulla beneficienza

Johnny Depp ha fatto una donazione cospicua nei confronti di una serie di ospedali per bambini, nel tentativo di fare ammenda per le mancate donazioni della sua ex moglie.

La consistente donazione di Johnny Depp alla Perth Children's Hospital Foundation, al Great Ormond Street Hospital e al Children's Hospital of Los Angeles, ha letteralmente conquistato il web, dopo che è venuto fuori che Amber Heard non ha devoluto il denaro che aveva promesso di donare in beneficienza, ovvero i 7 milioni di dollari ottenuti dal suo divorzio con l'attore.

La notizia della donazione è stata condivisa da Radar tramite una dichiarazione della Perth Children's Hospital Foundation che recita: "Siamo lieti di poter confermare che quasi 800.000 sono stati donati da Depp alla nostra fondazione". Il Children's Hospital of Los Angeles era uno dei due enti di beneficenza a cui Amber aveva promesso di donare il suo accordo di divorzio multimilionario.

All'epoca l'attrice aveva promesso: "La donazione sarà divisa equamente tra l'ACLU, con un attenzione particolare rivolta al tentativo di fermare la violenza contro le donne, e il Children's Hospital di Los Angeles, dove ho lavorato come volontaria negli ultimi 10 anni. Il denaro non ha avuto alcun ruolo per me nel mio matrimonio, spero di poterlo donare per aiutare chi non è in grado di difendersi".

Tuttavia, durante il recente processo per diffamazione dell'ex coppia, l'avvocato di Johnny Depp ha interrogato l'attrice di Aquaman che, dopo aver mentito in televisione a proposito delle donazioni, ha ammesso di non aver mantenuto la sua promessa. L'attrice ha insistito sul fatto che non è stata in grado di pagare a causa delle controversie giudiziarie in corso con il suo ex marito.