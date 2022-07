Johnny Depp: doccia di reggiseni e mutandine per la star dopo il concerto di Oslo (VIDEO)

Dopo la sua famigerata vittoria del processo contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è più in forma che mai: oggi i fan gli lanciano contro reggiseni e mutandine durante i concerti, affollano i locali per vedere il loro idolo preferito e lo seguono fuori dai suoi hotel inondandolo di regali e mostrandogli il loro amore e la loro adulazione.

Depp è una vera e propria leggenda di Hollywood e il suo fascino senza tempo, almeno per adesso, sembra non avere intenzione di andare da nessuna parte: il 59enne ha un sacco di ammiratrici donne in giro per il mondo e ognuna di loro ha un modo speciale di esprimere il proprio affetto per lui: alcune, ad esempio, lo fanno lanciandogli i reggiseni mentre si esibisce sul palco.

Durante la sua più recente esibizione dal vivo, che ha avuto luogo a Oslo con il leggendario chitarrista inglese Jeff Beck, le foto e i video in cui la star di Pirati dei Caraibi viene letteralmente sommersa da indumenti e biancheria intima sono diventati virali online.

Johnny Depp ha recentemente rivelato che farà il suo ritorno come attore in un film ambientato in Europa, che sarà girato quest'estate a Parigi in luoghi famosi come la Reggia di Versailles. La pellicola, in cui reciterà insieme a Louis Garrel, Pierre Richard e Noémie Lvovsky, sarà il suo primo progetto cinematografico in quasi tre anni.