Johnny Depp si mette a disegnare in aula durante il processo (FOTO e VIDEO)

Johnny Depp è stato immortalato dalle telecamere dell'aula di Fairfax, in Virginia, mentre disegnava e scarabocchiava sul suo blocco per appunti: il filmato è diventato virale su TikTok.

Johnny Depp ha deciso di dedicarsi all'arte durante il processo per diffamazione che ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard: come testimoniano alcune foto, l'attore 58enne è stato visto disegnare e scarabocchiare su blocco per appunti durante il procedimento giudiziario che sta avendo luogo a Fairfax, in Virginia.

In un recente video, divenuto virale su TikTok, Depp può essere visto mentre mostra il suo disegno all'avvocato Benjamin Chew. Il legale si mette gli occhiali, sorride e annuisce, prima di iniziare a conversare con la star di Pirati dei Caraibi a proposito dell'immagine in questione, che sembra rappresentare il volto di una persona.

L'interazione ha avuto luogo mentre i due stavano aspettando che la testimone Tara Roberts, la manager dell'isola di Depp, testimoniasse in aula in remoto, almeno secondo quanto è stato riferito dal New York Post. La star è stata vista disegnare di nuovo questo mercoledì, anche se questa volta stava semplicemente scarabocchiando e colorando delle strane forme con dei pennarelli rosa in attesa dell'arrivo della giuria.

Johnny Depp ha fatto causa alla Heard per diffamazione dopo che lei nel 2018 lo aveva accusato di violenza domestica in un articolo pubblicato sul Washington Post. "Sarò offline per le prossime settimane. Come saprete, sarà in Virginia, faccia a faccia in tribunale con il mio ex marito", ha scritto su Twitter la protagonista di Aquaman. "Johnny mi ha citata in giudizio per un editoriale che ho scritto sul Washington Post, in cui ho raccontato la mia esperienza di violenza e abusi domestici."