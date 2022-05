Johnny Depp contro Amber Heard: Discovery+ annuncia la seconda parte del documentario

Discovery+ ha appena annunciato che stanno lavorando ad un seguito di Johnny Depp contro Amber Heard: la multinazionale sta collaborando nuovamente con Optomen TV per produrre il seguito del documentario in due parti che esplora il processo per diffamazione di Johnny Depp all'Alta Corte del Regno Unito.

Dopo il successo del primo documentario, il seguito si concentrerà sulla recente battaglia legale di altissimo profilo tra Depp e la Heard che, questa volta, ha avuto luogo negli Stati Uniti. Il film diviso in due parti di Discovery+ esaminerà le prove e le testimonianze sia di Depp che della Heard e entrambi gli episodi presenteranno le testimonianze dei team legali, degli amici, dei familiari e dei testimoni chiave del processo.

La decisione è principalmente dettata dalla voglia di esplorare questa storia in tutte le sue sfaccettature, al fine di permettere agli spettatori di conoscere sempre più dettagli a proposito delle due star attraverso filmati scioccanti, messaggi, foto, registrazioni e interviste esclusive.

Per vedere in streaming il documentario Johnny Depp contro Amber Heard basta accedere a Dicovery+, uno dei canali del servizio Prime Video Channels, e sottoscrivere un abbonamento a Dicovery+ Intrattenimento, gratis per 7 giorni per tutti i nuovi clienti.