Johnny Depp: confermata la sua presenza sul palco degli MTV Video Music Awards 2022

La presenza sul palco degli MTV Video Music Awards 2022 di Johnny Depp sembra essere stata confermata da una fonte anonima, anche se il team dell'attore non ha ancora ufficialmente risposto.

Johnny Depp farà un'apparizione speciale agli MTV Video Music Awards 2022: una fonte vicina alla produzione ha confermato al The Post che la star 59enne si vestirà da "Moon Person", la statua d'argento dell'astronauta che viene premiata dai vincitori del VMA.

Il team di Depp si è rifiutato di commentare quando il The Post lo ha contattato per confermare ufficialmente la notizia, ma un insider della testata giornalistica ha affermato che l'attore ha accettato di partecipare alla cerimonia. TMZ ha iniziato a far circolare la voce relativa ad una possibile apparizione durante lo scorso fine settimana.

L'interprete di Jack Sparrow è "davvero entusiasta" di apparire ai VMA ed è "pronto per il suo ritorno", ha detto la fonte. Per la star, un evento di questo tipo sarebbe semplicemente perfetto al fine di tornare a calcare gli schermi dopo la battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard.

La carriera di Johnny Depp, dopo aver vinto il processo multi-milionario, sembra destinata a rinascere e a tornare alla gloria tanto attesa da milioni di fan: l'attore, come è stato annunciato di recente, sarà il volto di Luigi XV nel nuovo film diretto da Maïwenn.