Johnny Depp si commuove quando la sorella parla degli abusi subiti dalla madre

La sorella maggiore di Johnny Depp ha testimoniato al processo per diffamazione contro Amber Heard e il celebre attore si è commosso quando la donna ha iniziato a descrivere la loro infanzia e gli abusi subiti da entrambi per mano della madre. Ricordiamo che Depp ha citato in giudizio la sua ex moglie, in una causa da 50 milioni di dollari, per le accuse di violenza domestica che l'attrice ha pubblicato in un articolo del Washington Post.

La sorella di Depp, Christi Dembrowski, 61 anni, ha parlato al processo ieri, 12 aprile 2022, e ha descritto come Depp abbia sempre giurato di non perpetuare mai la violenza domestica che aveva subito da bambino per mano della loro "irritabile, nervosa e irascibile" madre, Betty Sue Palmer.

Christi, testimoniando al tribunale della contea di Fairfax in Virginia, ha risposto alle domande dell'avvocato di Depp, Benjamin Chew, dicendo: "La mamma urlava, gli urlava contro, lo picchiava, lo insultava, gli lanciava contro degli oggetti pesanti... quel genere di cose".

Johnny Depp ha abbassato la testa, a causa dei ricordi dolorosi, quando sua sorella ha rivelato che la madre era solita usare dei soprannomi offensivi per riferirsi ai suoi figli. A quanto pare, quando era ancora un bambino, Betty Sue si riferiva alla star di Pirati dei Caraibi prendendolo in giro a causa di un suo problema oculistico: "Lo chiamava 'mono-occhio' perché i dottori pensavano che avesse un occhio pigro e gli avevano messo una benda sull'occhio buono per rafforzare l'altro."