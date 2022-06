Johnny Depp coccola un cucciolo di tasso in un centro di soccorso per animali del Kent (FOTO)

Johnny Depp ha coccolato un cucciolo di tasso chiamato Freddie all'interno di un centro di soccorso per animali del Kent dopo aver vinto il processo per diffamazione contro l'ex moglie.

Johnny Depp è stato fotografato con in braccio un cucciolo di tasso all'interno di un centro di soccorso per animali del Kent durante l'ultima tappa del suo tour nel Regno Unito, pochi giorni dopo aver vinto il processo per diffamazione multimilionario contro Amber Heard.

"Indovinate chi è venuto a trovarci durante la giornata di oggi", ha scritto giovedì Folly Wildlife Rescue Trust in un post su Facebook, che ha ricevuto migliaia di Mi piace. "Avete indovinato! Si, non ve lo state affatto immaginando, è il vero Johnny Depp!"

L'attore ha visitato il centro durante una pausa del tour con Beck, un vero e proprio mecenate dell'ente di beneficenza. Secondo quanto riferito dal Folly Wildlife Rescue Trust, Depp ha accompagnato la moglie del chitarrista, Sandra, e i due hanno visitato il centro tenendo in braccio il cucciolo di tasso orfano denominato, Freddie, "si, proprio come Freddie Mercury".

"Johnny è stato incredibilmente dolce e si è detto 'sbalordito' da ciò che ha visto", ha concluso un manager del centro su Facebook. "Per completare la visita, gli abbiamo anche concesso il raro privilegio di tenere brevemente in braccio Freddie, uno dei tanti cuccioli di tasso orfani che stiamo attualmente allevando. Penso sia giusto dire che Johnny Depp è stato positivamente travolto dall'esperienza!"