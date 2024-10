Johnny Depp a Che tempo che fa: l'attore sarà ospite in esclusiva nella puntata di domenica 27 ottobre

Fabio Fazio e gli spettatori di Che tempo che fa trascorreranno la prossima domenica 27 ottobre 2024 in compagnia di Johnny Depp, che sarà ospite del conduttore ligure per presentare il suo nuovo film da regista, Modi - Tre giorni sulle ali della follia. Dopo Pep Guardiola e Al Pacino, l'attore hollywoodiano sarà il terzo ospite internazionale della trasmissione in onda ogni domenica sera sul Nove, e anche in streaming su disovery+.

Che tempo che fa: gli altri ospiti "cinematografici" della quarta puntata

Negli ultimi anni ha fatto parlare di sè più per le intemperanze e per uno dei divorzi più mediatici della storia, quello dalla star di Aquaman Amber Heard (la docu-serie in due puntate che racconta la vicenda, Johnny vs Amber, è disponibile proprio su discovery+), ma Johnny Depp è pronto a riprendere il suo posto tra le stelle del cinema internazionalen con Modi - Tre giorni sulle ali della follia, il suo nuovo film da regista. La sua ospitata nel salotto televisivo di Fazio rientra proprio nell'attività promozionale del suo ultimo lavoro, e per la stessa ragione insieme a lui saranno presenti sul Nove, in qualità di ospiti, anche Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat, protagonisti del film.

Modi - Tre giorni sulle ali della follia racconta 48 ore nella vita di Amedeo Modigliani (interpretato da Riccardo Scamarcio), che, a Parigi, non riesce a imporre la sua arte e si sente un fallito. In fuga dalla polizia per aver distrutto un ristorante durante una crisi e determinato a lasciare la capitale francese, Modigliani si imbatte nei talentuosi, ma spiantati amici Maurice Utrillo e Chaim Soutine e conosce colei che diventerà la sua musa e la sua amante inglese, la poetessa Beatrice Hastings (interpretata da Antonia Desplat). Quando a a chiedere i soldi necessari a partire al suo mercante d'arte, Léopold Zborowski, gli viene detto di non andare perché un influente collezionista d'arte sta venendo a Parigi per acquistare le sue opere.

Modi - Tre giorni sulle ali della follia è il secondo film da regista per Johnny Depp dopo l'esordio nel 1997 con The Brave

Johnny Depp, famoso per il ruolo iconico di Jack Sparrow, nella celebre saga dei Pirati dei Caraibi iniziata con La maledizione della prima luna nel 2003, per i personaggi nati dal genio di Tim Burton - con cui ha stretto un lungo sodalizio artistico fin dal 1990 con Edward mani di forbice, proseguito con altri intramontabili cult come Il mistero di Sleepy Hollow (1999), La fabbrica di cioccolato (2005), Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007) -, presenterà il suo nuovo film in Italia, in anteprima, il 26 ottobre. Nella stessa occasione, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, riceverà anche un Premio alla Carriera.

Modi sarà poi nei cinema del nostro Paese a partire dal 21 novembre.

In oltre 40 anni di lavoro nel cinema, Depp ha vinto un Golden Globe, su ben dieci candidature totali, come Miglior attore in un film commedia o musicale per Sweeney Todd, oltre a tre candidature agli Oscar come Miglior attore protagonista per La Maledizione della prima luna, Neverland e ancora Sweeney Todd.