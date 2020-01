Johnny Depp a C'è posta per te da Maria De Filippi: sarà l'ospite della prima puntata

Johnny Depp sarà ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te nella prima puntata del 2020, sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5. L'annuncio ufficiale è arrivato dagli account social della trasmissione, che ha condiviso una piccola anteprima video.

C'è posta per te si conferma, anno dopo anno, la creatura vincente di Maria De Filippi. Gli spettatori di Canale 5 amano farsi cullare e commuovere dalle storie raccontate, dai desideri realizzati e dalle sorprese, tanto da decretare puntualmente la vittoria delle prime serata e, nel corso del tempo, l'incoronazione della conduttrice come regina del sabato sera televisivo. E questa edizione si preannuncia già un successo grazie al nome dell'ospite eccellente della prima puntata: Johnny Depp!

Questa edizione sarà ricca di ospiti straordinari Appuntamento a sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5 con la prima imperdibile puntata! #CePostaPerTe pic.twitter.com/xk09b8yWSX — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 7, 2020

Il divo americano, tra battaglie legali contro l'ex moglie Amber Heard e gli impegni sul set (in primavera prenderà parte alle riprese di Animali Fantastici 3), sarà presente nello studio di C'è posta per te, accolto dall'entusiasmo incontenibile del pubblico, anche se non è ancora dato sapere il motivo. Pur se, come già accaduto per Julia Roberts o Patrick Dempsey un anno fa, sarà quasi sicuramente al fianco di Maria De Filippi per esaudire il sogno di qualche fan.