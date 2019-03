Johnny Depp fa causa ad Amber Heard: "Ha mentito sugli abusi"

Johnny Depp ha deciso di fare causa all'ex moglie Amber Heard chiedendo che gli vengano versati 50 milioni di dollari perché ritiene di essere stato diffamato dall'attrice, che avrebbe dichiarato il falso durante il divorzio sostenendo di aver subito degli abusi fisici e psicologici. Gli avvocati della star hanno dichiarato nei documenti presentati: "La signorina Heard non è una vittima di violenza domestica, è una colpevole".

Al centro delle polemiche che potrebbero portare i due ex coniugi in tribunale c'è l'intervento scritto nel 2016 da Amber Heard per il The Washington Post in cui, senza nominare l'ex marito, dichiarava: "Ho avuto modo di vedere come le istituzioni proteggano gli uomini accusati di aver compiuto degli abusi. Ho parlato denunciando la violenza sessuale e ne ho pagato le conseguenze. La situazione deve cambiare".

Gli avvocati di Johnny Depp però hanno una visione completamente diversa di quanto accaduto: "Non ha mai abusato la signorina Heard. Le sue accuse contro di lui fatte nel 2016 erano false. Facevano parte di un'elaborata truffa per generare della pubblicità positiva nei suoi confronti e compiere dei passi avanti nella sua carriera".

Gli avvocati di Amber, tuttavia, smentiscono tutte le accuse: "Questa frivola azione legale è solo uno dei ripetuti sforzi di Johnny Depp per far stare in silenzio Amber Heard. Non la priverà della sua voce. Le azioni del signor Depp dimostrano che è incapace di accettare la verità sul suo comportamento all'insegna degli abusi. Ma mentre sembra stia riuscendo nella sua determinazione ad auto-distruggersi, riusciremo a vincere questa causa senza alcun fondamento e porre fine a questo vile tormento nei confronti della nostra cliente da parte di Mr. Depp e del suo team legale".