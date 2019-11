Johnny Depp: la causa contro Amber Heard arriverà in tribunale solo ad agosto!

Johnny Depp e Amber Heard dovranno presentarsi in tribunale più tardi del previsto: nell'ambito della causa di diffamazione contro l'attrice il giudice ha infatti deciso di posticipare di ben sei mesi la prima udienza.

L'ex star di Pirati dei Caraibi non ha presentato alla corte entro il 15 novembre tutti i documenti richiesti che riguardavano l'uso di alcol e droghe e un giudice di Fairfax County, in Virginia, ha concesso di posticipare l'inizio del processo di ben sei mesi. Johnny Depp e Amber Heard avrebbero dovuto presentarsi di fronte alla giuria il 3 febbraio, ma la prima udienza si svolgerà solo il 3 agosto.

I legali di entrambe le star hanno dimostrato la propria collaborazione, ma questo posticipo potrebbe causare qualche problema a Johnny Depp che il 15 agosto sarà impegnato sul palco del primo concerto del tour degli Hollywood Vampires accanto agli altri membri del gruppo Alice Cooper e Joe Perry. L'attore suonerà in varie nazioni, tra cui anche l'Italia, fino a settembre e i suoi legali potrebbero quindi richiedere un'ulteriore modifica nelle date previste dalla corte.

Amber Heard è stata accusata dall'ex marito di diffamazione, chiedendo come risarcimento danni 50 milioni di dollari, a causa di un articolo che aveva scritto per il Washington Post in cui parlava di violenze domestiche, senza però nominare mai Depp.

I legali dell'attrice hanno spiegato che gli avvocati dell'accusa non hanno presentato i documenti richiesti per dimostrare che la star avesse dei seri problemi di dipendenza, consegnando solo alcuni file in PDF ricevuti da un solo dottore, il Dottor Kipper, senza però dimostrare i fatti richiesti legati alle sue condizioni di salute, nonostante il coinvolgimento di numerosi medici. L'assenza delle carte richieste impedisce quindi alla difesa di poter preparare i propri testimoni ed esperti o individuare i testimoni da interrogare.