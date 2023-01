Johnny Depp era al capezzale di Jeff Beck, è "completamente devastato"

Johnny Depp piange la morte dell'amico e collaboratore Jeff Beck. Secondo quanto riferito a People da una fonte vicina all'attore, la star dei Pirati dei Caraibi "è totalmente devastata" dalla morte del leggendario chitarrista inglese, morto martedì all'età di 78 anni per via di una meningite batterica. Secondo la fonte, Depp "era al capezzale di Jeff Beck " insieme ad altre rock star prima della sua morte.

"Avevano un'amicizia davvero stretta, erano estremamente legati, e Johnny si è avvicinato ancora di più durante la scorsa estate quando erano in tournée insieme", condivide la fonte. "La malattia si è manifestata molto rapidamente e tutto è peggiorato rapidamente nelle ultime due settimane. Johnny sta ancora elaborando questa notizia. È devastato".

Jeff Beck è morto, la leggenda del rock aveva 78 anni

L'anno scorso, Johnny Depp e Jeff Beck hanno pubblicato il loro album, intitolato 18, uscito il 15 luglio.

Il duo ha anche pubblicato un video musicale ufficiale per This Is a Song for Miss Hedy Lamarr, il primo singolo estratto dall'album.

"È un onore straordinario suonare e scrivere musica con Jeff, uno dei grandi e qualcuno che ora ho il privilegio di chiamare mio fratello", ha dihiarato Depp all'epoca.

"Non avevo un partner creativo come lui da anni", ha detto Beck di Depp all'epoca. "È stato una forza importante in questo disco. Spero solo che la gente lo prenda sul serio come musicista perché è difficile per alcune persone accettare che Johnny Depp possa cantare il rock and roll".