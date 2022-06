Johnny Depp fa una battuta sul suo dito mozzato mentre firma autografi (VIDEO)

Pochi giorni dopo la sua vittoria decisiva, Johnny Depp è stato avvistato mentre salutava dei fan, firmava autografie faceva battute sul suo dito mozzato, argomento che è stato uno dei momenti decisivi del processo per diffamazione che l'attore aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard.

Depp, nativo del Kentuckian, è stato influenzato dalle sue amicizie con leggende britanniche come Keith Richards e Paul McCartney e nel video, come accade sovente da almeno dieci anni, l'attore sfoggia un peculiare accento britannico mentre scherza con un giovane fan: "Tu ne hai cinque di dita, io ne ho quattro e sette ottavi. Folle, vero?".

Durante la sua testimonianza, la star di Pirati dei Caraibi ha raccontato che lui e la sua ex moglie stavano litigando a causa di un incontro con un legale a cui Amber aveva preso parte per discutere la richiesta di Depp relativa ad accordo post-matrimoniale: "La mia mano era sul bordo del bancone e lei, mentre stavamo litigando, mi lanciò contro due bottiglie di vodka, la prima si disintegrò dietro di me mentre la seconda si schiantò contro il mio dito e le ossa andarono in mille pezzi... onestamente non sentivo nemmeno dolore."

"La falange era stata recisa e l'osso del dito sporgeva dalla ferita. A quel punto, ebbi una sorta di esaurimento nervoso e iniziai a scrivere sulle pareti piccoli promemoria del nostro passato utilizzando il sangue, erano frasi che rappresentavano tutte le bugie che mi aveva raccontato durante la nostra relazione e che io avevo scoperto", ha concluso Johnny Depp.