Johnny Depp, sbarbato e in costume, in una nuova foto di Jeanne du Barry

Wild Bunch International ha diffuso una nuova foto di Johnny Depp nei panni di Luigi XV nell'ambizioso dramma in costume della regista francese Maïwenn, Jeanne du Barry. La regista affianca Depp nel cast nei panni del personaggio del titolo, una cortigiana alle prese con la scalata sociale.

La post-produzione di Jeanne du Barry è attualmente in corso dopo 11 settimane di riprese in location quali la Reggia di Versailles e altri castelli della regione parigina, oltre che in studio. Ol cast include Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair.

Jeanne du Barry: Johnny Depp in una scena

Al centro della trama c'è la giovane Jeanne, una donna di umili origini che usa la sua intelligenza e fascino per compiere una scalata sociale, attirando l'attenzione di Re Luigi XV, il personaggio affidato a Johnny Depp, che, inconsapevole del fatto che fosse una cortigiana, si innamora follemente di lei portandola a vivere alla corte di Versailles e alimentando lo scandalo.

Il dramma è liberamente ispirato alla vita di Jeanne du Barry, l'ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles dopo Madame de Pompadour. Figlia illegittima di una sarta, Jeanne du Barry usa la sua intelligenza e bellezza per scalare i ranghi dell'alta società parigina del 18° secolo e della corte di Luigi XV a Versailles.

La produzione segna il primo ruolo per Johnny Depp in un lungometraggio in tre anni, dopo la sua vittoria nel turbolento processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard.