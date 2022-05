Johnny Depp, l’avvocato: “Il video di Marilyn Manson demolisce le accuse di abusi di Amber Heard”

L'avvocato di Johnny Depp ha affermato che il video girato da Marilyn Manson per il giorno del Ringraziamento del 2015 basterebbe per "demolire" le accuse di Amber Heard, la quale sostiene di essere stata abusata dal suo ex marito quella sera stessa.

La testimonianza di Adam Waldman, che lavora per l'attore dall'ottobre del 2016, è stata ascoltata in tribunale questo giovedì durante il processo per diffamazione dell'ex coppia che sta avendo luogo da settimane presso il tribunale di Fairfax, in Virginia.

Il signor Waldman ha deposto questo febbraio, dopo essere stato citato in giudizio dal team legale dell'attrice di Aquaman. L'avvocato, che è stato bandito da Twitter per aver violato la sua politica sulla privacy, ha insistito sul fatto di aver "visto una serie di prove che dimostrano che le dichiarazioni della signora Heard sono false".

"Per quanto riguarda quell'incidente, quello del giorno del Ringraziamento del 2015, penso che quei video e quelle fotografie abbiano demolito le sue affermazioni", ha testimoniato Waldman, riferendosi alle riprese di Marilyn Manson in cui il padre della signora Heard, David, e il figlio del signor Depp, Jack, scherzano allegramente nella sua casa di Los Angeles.

Il team legale di Johnny Depp ha affermato che il video mostrava "un evento familiare felice" che metterebbe in dubbio la versione degli eventi di Amber Heard, la quale ha affermato che la coppia avrebbe litigato quel giorno e che la star di pirati dei Caraibi le avrebbe strappato la maglietta lanciandola dall'altra parte della stanza.