Johnny Depp: l'avvocato Camille Vasquez festeggerà il suo 38° compleanno con l'attore e il fidanzato

Camille Vasquez, l'avvocato di Johnny Depp, festeggerà il suo 38° compleanno in compagnia dell'attore e del suo fidanzato in Europa.

Oltre a far visita al suo famoso cliente, Johnny Depp, e ai concerti di Elton John e dei Rolling Stones, Camille Vasquez, l'avvocato più famoso al mondo in questo momento, festeggerà sontuosamente il suo 38esimo compleanno in compagnia della star e del suo fidanzato.

Il partner della Vasquez ha organizzato tutto assieme a Depp: i due trascorreranno la giornata speciale di lei fuori dagli Stati Uniti, più precisamente in Europa. Secondo fonti citate da TMZ, Camille si è recentemente recata a Londra, luogo di residenza del suo fidanzato: Ed Owen.

I due prenderanno parte ai concerti dei Rolling Stones e di Elton John, in seguito saliranno su un aereo diretto a Praga per vedere Depp e Jeff Beck esibirsi dal vivo. Se Johnny deciderà di accoglierla sul palco o meno è ancora una domanda di cui non conosciamo la risposta; quel che è certo è che la folla la accoglierebbe calorosamente.

All'inizio di giugno, Camille Vasquez ha dichiarato che l'attore le aveva chiesto di viaggiare in Europa con lui quest'estate: "Speravo di poter andare in Europa questo luglio, sapevo che Johnny Depp avrebbe avuto dei concerti ma non sapevo che un giorno mi avrebbe invitata dicendomi: 'Se ti va, vieni a vederci dal vivo'".