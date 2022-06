Johnny Depp, i suoi avvocati: "Amber Heard ha perso perché non si è assunta le sue responsabilità"

Secondo Ben Chew Camille Vasquez, i due principali avvocati di Johnny Depp, Amber Heard ha perso la causa per diffamazione contro l'ex marito perché non si è assunta le sue responsabilità.

I due avvocati di Johnny Depp, durante un recente episodio dello show televisivo Today, si sono aperti per la prima volta a proposito dell'esito del processo, dicendo che a loro modo di vedere Amber Heard ha perso perché non si è assunta le sue responsabilità e perché non poteva vincere contro la verità.

I due legali sono stati interrogati a proposito delle teorie secondo cui il team di Depp avrebbe orchestrato una campagna anti-Heard sui social e che la giuria ne sarebbe stata influenzata. Ben Chew a questo proposito ha dichiarato: "Questa è un'idea categoricamente falsa, assolutamente assurda e infondata. Molto semplicemente non poteva vincere contro la verità".

"La mia sensazione è che il verdetto avesse molto a che fare con la responsabilità. Johnny fosse si è assunto le sue colpe", ha spiegato Ben. "È stato molto sincero riguardo ai suoi problemi con alcol e droga e riguardo ad alcuni messaggi di testo offensivi che ha scritto. Penso che fosse in netto contrasto con la signora Heard, che sembrava che non si assumesse la responsabilità di nulla".

Camille Vasquez, infine, ha detto che Johnny Depp è stato in grado di entrare in contatto con la giuria e che durante il controinterrogatorio della Heard ha deciso di usare le sue stesse parole contro di lei: "Era molto importante per noi che ogni domanda che veniva posta fosse legata a qualcosa che aveva detto in precedenza e penso che la giuria abbia avuto modo di vedere la vera signora Heard su ogni singolo argomento."