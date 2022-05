Johnny Depp, gli avvocati: "Amber Heard ha fatto la performance della vita al processo"

Amber Heard è stata chiamata a testimoniare sul banco degli imputati durante il processo per diffamazione relativo alla causa intentatale dall'ex marito Johnny Depp: dopo la sua deposizione gli avvocati dell'attore hanno definito la sua testimonianza come "la performance della vita".

"Negli ultimi due giorni la Heard ha fatto la performance della sua vita. Il racconto dell'attrice ha continuato a crescere con nuovi e convenienti particolari, ma i ricordi di Depp sono rimasti esattamente gli stessi nei sei dolorosi anni da quando sono state fatte le prime accuse. La sua verità, che è la verità, è rimasta la stessa a prescindere dal contesto in cui è stata presentata", hanno dichiarato i legali.

La risposta dell'attrice è arrivata in fretta ed è stata diffusa in seguito dalla rivista People: "La causa per diffamazione di Depp sta andando a pezzi così rapidamente che il suo avvocato si è trasformato da procuratore a persecutore. Dicono che la sua versione non è mai cambiata. Visto che ha perso quando ho chiesto in corte di essere protetta da lui e poi nel Regno Unito nella causa contro il 'Sun', forse dovrebbe considerare una nuova strategia, anziché riciclare quella degli attacchi alla vittima, rifiutando di assumere la responsabilità della sua condotta."

Johnny Depp, 58 anni, ha citato in giudizio Amber Heard per diffamazione al Fairfax County Circuit Court a causa dell'editoriale scritto dall'attrice che nel dicembre 2018 è stato pubblicato sul Washington Post, in cui la star si è descritta come un "personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici".