Johnny Depp, l'avvocata Camille Vasquez: "I rumors sul fatto che stiamo insieme sono sessisti"

Camille Vasquez, l'avvocata di Johnny Depp, durante un'intervista di People Magazine ha detto che, a suo modo di vedere, le voci che girano a proposito della sua presunta relazione con il suo cliente sono "sessiste": i rumors in questione, come molti altri aspetti del processo, hanno letteralmente invaso i social media.

Nell'intervista la Vasquez, che ha un fidanzato, ha detto di essere "molto felice della sua relazione" e ha ribadito che "non è etico uscire con i clienti". Più nello specifico, a proposito delle voci, ha dichiarato: "Sono sessiste, è un peccato ed è deludente, ma allo stesso tempo so che è parte del gioco. Non posso dire di essere rimasta così sorpresa".

"Quest'uomo stava lottando per la sua vita e mi ha spezzato il cuore vederlo ogni giorno seduto lì ad ascoltare le accuse orribili che venivano fatte contro di lui. E se potevo fornire un po' di conforto lo facevo, che fosse un gesto semplice come tenergli la mano o fargli sapere che eravamo lì per lui e che avremmo combattuto per lui perché se lo meritava", ha spiegato la Vasquez.

Il 1 giugno i giurati hanno assegnato a Johnny Depp 15 milioni di dollari di risarcimento, ritenendo che l'ex moglie Amber Heard lo avesse diffamato per essersi descritta come una vittima di violenza domestica in un editoriale pubblicato sul Washington Post nel 2018.