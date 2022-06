Johnny Depp: l'avvocata Camille Vasquez lo difenderà di nuovo in tribunale

Camille Vasquez, l'avvocatessa divenuta ormai una vera e propria celebrità del web grazie al processo di Johnny Depp e Amber Heard, difenderà l'attore ancora una volta in tribunale.

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard è durata anni ma sembra finalmente essere giunta al termine con la vittoria schiacciante dell'attore: ora però Camille Vasquez, la famosa avvocata della star di Pirati dei Caraibi, dovrà tornare in tribunale per difenderlo in un nuovo processo.

La giuria del processo per diffamazione che ha avuto luogo in Virginia si è schierata con Depp e la sua ex moglie è stata condannata a pagare oltre 10 milioni di dollari. La Vasquez, indipendentemente dall'esito, è stata la vera star del processo Depp/Heard e adesso lei e il suo cliente stanno lavorando insieme ad un'altra questione legale.

Secondo quanto riferito da ET, Camille farà parte del team legale di Johnny durante il processo relativo alle accuse di aggressione nate da un alterco verificatosi sul set del film City of Lies - L'ora della verità. Il caso di aggressione non è collegato ai problemi legali dei due ex coniugi, bensì al rapporto dell'attore con un location manager di nome Greg "Rocky" Brooks, che ha lavorato con lui nel 2017.

La sua causa afferma che Johnny Depp lo ha aggredito sul set, prendendolo a pugni sul petto e, secondo quanto riferito, offrendo 100 dollari a Brooks per prenderlo a pugni a sua volta. Il location manager ha anche affermato di essere stato licenziato dopo aver rifiutato di promettere che non avrebbe citato in giudizio l'attore hollywoodiano.