Johnny Depp, l'autrice di Edward Mani di Forbice svela: "Ogni mattina mi portava un margarita"

Johnny Depp e l'alcool hanno sempre avuto un rapporto del tutto particolare sin dai tempi di Edward mani di forbice. La sceneggiatrice del film, Caroline Thompson, ha raccontato che anni dopo aver lavorato al film di Tim Burton e in occasione di un nuovo lavoro presso la stessa casa di produzione, Johnny Depp era solito salutarla ogni mattina portandole un margarita.

Johnny Depp e Winona Ryder ai tempi di 'Edward mani di forbice'

In occasione del 30esimo anniversario di Edward mani di forbice e del 27esimo di Nightmare Before Christmas, Caroline Thompson ha concesso un'intervista in esclusiva ad Insider, in occasione della quale si è soffermata sul rapporto professionale che l'ha legata a Johnny Depp. La sceneggiatrice ha dichiarato: "Diversi anni dopo Edward mani di forbice, abbiamo lavorato a due film diversi realizzati dallo stesso studio di produzione. Ogni mattina, Johnny bussava alla mia porta con un margarita in mano. Avrebbe potuto darmi il buongiorno in un qualsiasi modo migliore di questo? Non penso proprio!".

Caroline Thompson ha anche contribuito alla sceneggiatura de La sposa cadavere e, nel 1994, ha diretto Black Beauty, trasposizione cinematografica del celebre romanzo scritto da Anna Sewell nel 1877 oggetto di un nuovo e omonimo adattamento disponibile da ieri su Disney+. La Thompson ha chiuso la parentesi sui saluti alcoolici con Johnny Depp affermando: "Mi piacerebbe tanto poter incontrare Johnny. Certo, non bevo più quindi non so quanto possa essere divertente una nostra uscita. L'alcool è davvero divertente ma fino a un certo punto. Ci si diverte finché va tutto bene e non ci si fa male".

La sceneggiatrice si è anche soffermata sui recenti problemi cui è andata incontro la carriera dell'interprete e sul processo civile per diffamazione chiesto da Depp contro il tabloid britannico The Sun. Secondo il punto di vista di Caroline Thompson, è come se l'attore avesse perso sé stesso e il proprio baricentro durante gli anni scorsi. Nel 2018, un giornalista del tabloid aveva accusato Depp di aver picchiato sua moglie Amber Heard, che sosteneva di aver subito abusi fisici da parte del marito. Depp ha negato ogni accusa e ha, poi, portato in tribunale The Sun. Purtroppo per lui, però, poche settimane fa, Johnny Depp ha perso la causa.

Alla fine del processo, l'attore ha comunicato di essere stato obbligato da Warner Bros ad abbandonare il ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici. A sostituirlo sarà Mads Mikkelsen. Per molte persone, questo licenziamento rappresenta la definitiva fine per Johnny Depp. Da parte sua, Caroline Thompson si abbandona ai ricordi: "Io non voglio pensare male di Johnny. Non riesco a farlo. Voglio solo pensare bene di lui perché so che Johnny è una brava persona e un uomo gentile".